UEL divulga cartão de inscrição do vestibular na segunda-feira

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL vai disponibilizar o Cartão de Inscrição do Candidato do Vestibular 2021 nesta segunda-feira (24), a partir das 17 horas (fase única). O documento poderá ser acessado no site da COPS. Ele informa número da sala e o endereço do local de provas, horário de abertura dos portões e recomendações para os vestibulandos.

A prova será no dia 30 de maio, a partir das 14 horas, cumprindo todos os requisitos recomendados pelas autoridades de saúde como distanciamento social, reforço na limpeza de ambientes, aferição de temperatura de candidatos e uso de álcool gel.

As provas do Vestibular 2021 serão em 75 locais, incluindo o Câmpus Universitário, universidades, faculdades e escolas públicas e privadas de Londrina. Os candidatos deverão levar o cartão no dia da prova para evitar problemas na localização, uma vez que muitos locais estarão sediando o vestibular da UEL pela primeira vez. O acesso à sala de provas será liberado a partir das 13 horas, uma hora antes do início. O vestibulando deverá apresentar documento original com foto e cumprir o procedimento de identificação exigido.

De acordo com a professora Sandra Garcia, coordenadora da Cops, a abertura das salas a partir das 13 horas tem o objetivo de evitar aglomeração de estudantes. Ela destaca que tudo foi planejado para que os candidatos e a equipe de fiscais tenham total segurança.

A recomendação é para que o candidato leve máscara extra para troca durante a prova. Todos os fiscais já foram contatados e receberão instruções para a aplicação segura da prova, além de terem aferição de temperatura antes do início dos trabalhos.

As equipes usarão máscaras e protetores faciais (face shield). Os locais de prova serão higienizados, considerando limpeza desde o chão, portas, carteiras, cadeiras e até maçanetas. As 1.500 salas de aula serão ajustadas para receber entre 40% e 50% da capacidade – em razão disso, o número de salas em relação ao exame passado dobrou.

SEGURANÇA – A universidade definiu em maio do ano passado a realização do Vestibular 2021 em fase única e com aplicação da prova somente em Londrina. Essa decisão foi fundamental para a logística do concurso e para o cumprimento rigoroso das medidas de segurança necessárias para evitar o contágio da Covid-19, como distanciamento social, reforço da higiene de prédios e mobiliários e demais providências.

A coordenadora da Cops reforça ainda que as autoridades de segurança foram solicitadas para colaborar com a necessidade de manter o distanciamento social, sobretudo em frente aos locais de provas. Agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Guarda Municipal e a Polícia Militar deverão atuar nas ruas próximas.

Também foi feito contato com a Polícia Rodoviária e concessionárias do transporte coletivo para que providenciem fiscalização nas vias próximas ao Câmpus da UEL e às universidades particulares, além de um quantitativo de ônibus nos horários de pico, respectivamente.

RECOMENDAÇÕES – No dia da prova, o vestibulando deverá levar, além do documento pessoal e do Cartão de Inscrição, caneta esferográfica preta ou azul, garrafa de água e, se possível, álcool em gel. Os bebedouros estarão liberados apenas para encher as garrafinhas. Diferente dos vestibulares anteriores, o candidato só poderá consumir alimentos fora das salas de provas. Se ele tiver algum problema de saúde (diabetes, por exemplo) ou necessitar fazer um lanche durante o horário de prova, a recomendação é comunicar um fiscal para este possa conduzir o estudante para o pátio externo, garantindo individualidade e segurança.

Cronograma Vestibular 2021

24/5 – 17 horas: Divulgação do Cartão de Inscrição

30/5 – 14 horas: Prova em Fase Única (Conhecimentos Gerais e Redação)

30/05 – 21 horas: Publicação do gabarito provisório da prova de conhecimentos

10/06 – 17 horas: Divulgação do gabarito definitivo da prova de conhecimentos

05/7 – 12 horas: Publicação dos classificados na 1 ª Convocação – COPS

05/7 a 8/7: Pré‐matrícula dos classificados na 1ª convocação – COPS

Agência Estadual de Notícias