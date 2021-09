UEL divulga inscrições para 67 programas de mestrado e doutorado com início em 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) oferta 67 programas de mestrado e doutorado com início no primeiro período letivo de 2022. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPPG) anuncia que estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos. As inscrições custam R$ 162,00 e podem ser feitas por meio do site da PROPPG.

São ofertados programas de pós-graduação nas áreas de ciências agrárias, biológicas, exatas, saúde, comunicação, educação, comunicação e artes, educação física e esportes e, ainda, sociais aplicadas. A seleção dos candidatos inscritos será realizada nos períodos indicados em cada Programa de Pós-Graduação e estará a cargo da Comissão Coordenadora ou Comissão Examinadora de Seleção designada.

Os documentos necessários são a ficha de inscrição preenchida, fotocópia da cédula de identidade, fotocópia do CPF, documento militar (para homens até 45 anos), certidão de nascimento ou casamento, entre outros descritos no edital. O resultado final da seleção está previsto para 24 de janeiro, às 17h, no site da cada programa e site da PROPPG.

As dúvidas relativas a cada processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail de cada programa. Confira o Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 033/2021, que traz a lista completa de todos os programas ofertados.

Agência Estadual de Notícias