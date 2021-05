UEL realiza o Vestibular 2021 e disponibiliza gabarito provisório

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) realizou o Vestibular 2021 neste domingo (30), em fase única. O gabarito provisório da Prova de Conhecimentos foi disponibilizado após o término do exame, ainda ontem.

O concurso foi aplicado em 75 locais de Londrina, com 50 questões de múltipla escolha sobre o tema Fronteiras e uma redação sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A aplicação do concurso considerou protocolos rígidos de higiene e o distanciamento social para prevenir o contágio da Covid-19.

As condições meteorológicas e os dois adiamentos seguidos da data de provas provocaram uma ausência de 42% sobre o total de 27.432 inscritos no Vestibular 2021. O reitor da UEL, Sérgio Carvalho, considerou o índice de ausentes dentro da margem estimada pela equipe da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), baseada nos registros de abstenção de outras universidades e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Precisamos considerar que muitos jovens fizeram outros vestibulares de instituições públicas estaduais e federais e estão até matriculados. Por isso é um número dentro do esperado”, afirmou. O reitor lembrou que a decisão de realizar a prova em apenas um dia, com valor de inscrição reduzido, foi importante para que a Universidade conseguisse a inscrição de mais de 27 mil estudantes.

Ele destacou o rigor na aplicação das provas. “Foi um processo sério e bastante rigoroso. Essa era a última janela que tínhamos para realizar a prova dentro das condições técnicas e sanitárias”, acrescentou.

A partir de agora, a universidade obedece um cronograma de correção de provas, divulgação de gabaritos e dos aprovados nas sucessivas convocações. Também é preciso considerar prazos para matrícula e recebimento de documentos.

PROVA TEMÁTICA – A diretora da Cops, professora Sandra Garcia, explicou que todas as questões relacionadas ao conteúdo do Ensino Médio tiveram o tema Fronteiras, relacionado à questão geográfica e ao conhecimento. A temática foi abordada de forma interdisciplinar nos 50 testes de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química, Sociologia, Língua Portuguesa e literaturas em Língua Portuguesa. Os candidatos também responderam a quatro questões de línguas – inglês, espanhol ou francês.

Com relação à redação, a diretora explicou que os candidatos foram desafiados a produzir um texto dissertativo-argumentativo entre 20 e 25 linhas, baseados em três textos apresentados, que abordavam razões que levam pessoas a transgredir medidas de enfrentamento à Covid-19. Entre os textos apresentados estava uma matéria da Agência UEL/O Perobal, publicada em janeiro deste ano, sobre estudo desenvolvido no Departamento de Psicologia e Psicanálise do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da UEL sobre perfil antissocial de pessoas que não cumprem medidas na pandemia.

Outro texto apresentado revelou o caso de uma família de Mato Grosso condenada a pagar multa de R$ 20 mil por desrespeitar o isolamento social. Já outro texto base era a chegada de 2021 marcada pelo desrespeito ao distanciamento, durante as festas de Reveillon no Brasil.

A diretora avaliou que a prova conseguiu manter a característica do Vestibular da UEL, temática e que exige a interpretação de conhecimentos. “Fizemos um processo condensado, mas cumprimos o pretendido que era manter a interdisciplinaridade, apresentando questões que envolvem a atualidade”, considerou Sandra.

CRONOGRAMA – O gabarito definitivo sai dia 10 de junho, às 17 horas. Os gabaritos serão divulgados no site da COPS. A publicação dos classificados na 1ª Convocação sai dia 5 de julho, ao meio dia, também no site da COPS. A pré-matrícula (obrigatória) dos classificados ocorre de 5 a 8 de julho.

Datas

30 de maio – 21 horas: publicação do gabarito provisório da Prova de Conhecimentos

10 de junho – 17 horas: publicação do gabarito definitivo

5 de julho – Publicação dos classificados na 1 ª Convocação

5 a 8 de julho – Pré‐matrícula dos classificados na 1ª convocação

5 a 8 de julho – Lista de Espera única. Declaração de interesse, via internet, no site da COPS

5 de julho – Divulgação do Boletim de Desempenho do Candidato

13 de julho – Publicação dos classificados na 2 ª Convocação

Agência Estadual de Notícias