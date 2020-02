A Polícia Militar prendeu no último domingo (23/02), por volta das 16h30, um senhor de 77 anos, acusado de estupro de vulnerável no Jardim Boa Vista em Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe policial deslocou até o bairro, onde segundo denúncias, o idoso teria abusado sexualmente de uma menina, um dia depois de completar 10 anos. Ainda segundo o boletim, a criança teria problemas psiquiátricos.

O denunciante informou aos policiais que estava com os familiares na sala da residência quando sentiu falta de sua irmã. O irmão decidiu entrar no quarto e acabou flagrando o idoso, que é marido de sua avó (não é avô real), mantendo relações sexuais com sua irmã. Desesperado, o irmão saiu do quarto e avisou a sua mãe sobre o fato.

Quando os policiais chegaram na casa da ocorrência, o acusado do estupro havia se evadido do local. Em patrulhamento, o senhor foi encontrado na Estrada da Esperança na altura do Jardim São Paulo e acabou sendo abordado. Ele disse que essa era a segunda vez que havia mantido relações sexuais com a garota. Já os familiares acreditam que isso ocorreu por várias vezes, uma vez que, a mãe e a vítima morou por algum tempo na casa do idoso na cidade de Londrina.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé, onde até o momento desta edição, o mesmo encontra-se preso e a disposição da Justiça.