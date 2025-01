Uma das maiores Feiras de Móveis do Brasil acontece de 4 a 6 de fevereiro, em Arapongas

0:00

A Movelpar Home Show 2025, um dos eventos que mais movimenta o setor moveleiro no Brasil, acontece do dia quatro a 6 de fevereiro no Expoara – Centro de Eventos, em Arapongas (PR). A feira, realizada desde 1997, promete superar expectativas, segundo assessoria de imprensa, reunindo mais de 160 expositores e atraindo milhares de visitantes, entre lojistas, arquitetos, designers e importadores.

Movimentando negócios e destacando Arapongas no mapa nacional.

De acordo com a assessoria de imprensa da Movelpar, a edição de 2024 da Feira bateu recorde de visitantes, fortalecendo a reputação de Arapongas como um polo moveleiro de destaque no país. Esse ano espera-se bater o recorde de público do ano passado. Com mais de 19 mil m² de área de exposição, a edição de 2025 apresentará lançamentos em móveis, eletroeletrônicos, acessórios e serviços, além de maquinários e matérias-primas para a indústria.

Os expositores, vindos de estados como Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de empresas internacionais, encontrarão uma oportunidade única de expandir seus mercados e explorar novos negócios, incluindo exportações para diversos países.

Serviço

Data: 4 a 6 de fevereiro de 2025

Horário: 13h às 20h

Local: Centro de Eventos Expoara

Endereço: R. Guaratinga, 4455 – Parque Industrial II, Arapongas (PR)

Site: www.movelpar.com.br | www.homeshowbrasil.com