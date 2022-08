Unidades Básicas de Saúde de Cambé participam do ‘Dia D’ de multivacinação

Você trabalha ou estuda a semana toda e não tem tempo de ir até uma das Unidades Básicas de Saúde para atualizar a sua situação vacinal? Agora não tem mais desculpas. As Unidades Básicas de Saúde do município vão participar do ‘Dia D’ de multivacinação no próximo sábado, dia 20 de agosto. Todas as UBS vão funcionar das 8h às 17h para atender toda a população que precisa receber a dose de alguma vacina.

Isabela Salvadego, responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, explica que o ‘Dia D’ é uma campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo ampliar a oferta de vacinas para toda a população. Segundo ela, essa é uma oportunidade para quem trabalha ou estuda durante a semana e não consegue ir até uma das UBS para atualizar a situação vacinal. “Se você está com a dose de alguma vacina atrasada ou não sabe se tomou, pode ir até uma das unidades para tirar as dúvidas e, se for o caso, receber a vacina”, esclarece.

No dia, quase todas as vacinas que compõem o calendário de vacinação vão estar disponíveis, incluindo os imunizantes que protegem contra a Covid-19 e a gripe. Salvadego também destaca que a vacina contra a poliomielite segue disponível para todas as crianças com mais de 1 ano a menores de 5 anos. Outras vacinas, como contra a hepatite A, meningocócica, papiloma vírus humano (HPV), tétano ou febre amarela, também estarão disponíveis. A única vacina que não estará disponível é a BCG, que protege contra a tuberculose, já que ela só pode ser aplicada mediante agendamento.

O ‘Dia D’ de vacinação acontece junto às Campanhas Nacionais de Vacinação contra a poliomielite e de Multivacinação, que começaram no dia 08 de agosto e seguem até o dia 09 de setembro. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal de crianças menores de 5 anos com a vacina contra a poliomielite, assim como de crianças, adolescentes e adultos com as vacinas e reforços destinados a essas idades.