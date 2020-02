As universidades estaduais paranaenses estão ofertando quase 9 mil vagas em diversos cursos de línguas para 2020, destinados à comunidade universitária e abertos à população. Os cursos abrangem idiomas como Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Polonês e Japonês, além de português para estrangeiros.

Luis Paulo Gomes Mascarenhas, coordenador de Relações Internacionais da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, destaca os benefícios de um segundo idioma na vida profissional e acadêmica. “As instituições estaduais de ensino superior buscam oferecer uma formação mais ampla, maximizando as possibilidades de aprendizado dos universitários e oportunidades de participação em programas de intercâmbio internacional”.

Os processos seletivos e valores de inscrição e de mensalidades variam de acordo com a instituição. Para concorrer às vagas é recomendável que o candidato tenha o Ensino Fundamental completo e idade mínima de 14 anos.

Os cursos são ofertados na modalidade presencial e contemplam iniciantes e também pessoas com conhecimentos intermediários e avançados. Os candidatos com algum conhecimento prévio podem fazer testes de nivelamento para enquadramento no nível mais apropriado à aprendizagem.

Confira abaixo detalhes sobre os cursos. Os interessados podem buscar mais informações diretamente nas instituições.

UEL (1.980 vagas) – Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) os cursos são promovidos pelo Laboratório de Línguas. Com carga horária de 60 horas, são ofertadas 1.980 vagas para os seguintes idiomas: Alemão (240); Espanhol (140); Francês (280); Grego Clássico/Koiné (40); Inglês (1.060); Latim (100); Mandarim (80); e Português para estrangeiros (40).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet até sexta-feira (21). É cobrada taxa única de matrícula de R$ 300,00 para a comunidade universitária e de R$ 390,00 para o público externo. Os testes de nivelamento têm custo de R$ 15,00 para cada candidato.

Para o nível iniciante, a forma de ingresso ocorre por ordem de inscrição dos candidatos. Para os subsequentes é preciso fazer rematrícula (alunos regulares) ou teste de nivelamento.

Todos os cursos são abertos à participação da comunidade em geral. O único pré-requisito é idade mínima de 16 anos.

A Secretaria do Laboratório de Línguas está situada no Instituto de Referência de Ciências Humanas, enquanto as aulas dos cursos são ministradas nas salas do Centro de Letras e Ciências Humanas, no Campus Universitário.

Telefone: (43) 3371-4296

E-mail: labling@uel.br

Inscrições: http://www.uel.br/cch/lablinguas/

Agência Estadual de Notícias