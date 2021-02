Universidade Estadual de Londrina suspende Vestibular

Em virtude do agravamento da crise sanitária nas últimas semanas, decorrente da pandemia da Covid-19, no país, em especial os números do Estado do Paraná, e da região de Londrina, o reitor da Universidade Estadual de Londrina, Sérgio Carlos de Carvalho, em decisão ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL (Cepe), SUSPENDE o calendário do Processos Seletivos Vestibular da UEL, que previa a realização das provas no dia 14 de março.

O Conselho se reunirá nos próximos dias para a partir da indicação da Coordenadoria de Processo Seletivo (COPS) deliberar pelo novo calendário de provas, chamadas de aprovados e respectivas matrículas.

Agência Estadual de Notícias