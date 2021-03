Universidades estaduais definem novas datas para Vestibular 2021

Motivo é o agravamento da pandemia no Estado. Já divulgaram novos calendários de provas as universidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Norte do Paraná. Confira o calendário de cada instituição.

As universidades estaduais do Paraná adiaram as datas das provas dos vestibulares por causa do agravamento da pandemia de Covid-19. As novas datas são decididas pelos Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) das instituições.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) já aprovou a nova data do vestibular, que será em 30 de maio, em fase única. Segundo a instituição, a realização do concurso obedecerá integralmente ao protocolo sanitário para garantir a segurança dos inscritos e da equipe responsável pela aplicação e fiscalização dos exames.

Segundo o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, a nova data dos vestibulares das universidades foi debatida entre os reitores no final do mês passado, quando as instituições decidiram pelo adiamento dos concursos. “O intuito é evitar um choque de datas, possibilitando que estudantes do Estado possam tentar vaga em mais de uma instituição”, afirmou.

Na Universidade Estadual de Maringá o vestibular, que seria aplicado nos dias 21 e 22 de março, ocorrerá 23 e 24 de maio. O resultado das provas está previsto para 15 de junho. A Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) da UEM recomenda aos candidatos que fiquem atentos às atualizações do site.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) também suspendeu o vestibular que aconteceria nos dias 7 e 8 de março e os Processos Seletivos Seriados (PSS) I, II e III, agendados para os dias 14, 21 e 28 do próximo mês. De acordo com a Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), o vestibular foi reagendado para os dias 2 e 3 de maio, e as provas do PSS I, II e III devem ocorrer em 16, 23 e 30 de maio.

As Universidades Estaduais do Centro-Oeste (Unicentro) e do Paraná (Unespar) estão definindo os novos cronogramas do processo seletivo. As datas devem ser divulgadas na próxima semana. No início deste ano, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) decidiu pela realização do vestibular somente em julho de 2021.

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou na tarde desta quinta-feira (11) o adiamento da data das provas para 20 de junho. Com o novo calendário, as inscrições para o vestibular seguem agora até 6 de maio exclusivamente pela internet por meio do endereço vestibular.uenp.edu.br.

O coordenador de Processos Seletivos da Uenp, Pedro Henrique Carnevalli Fernandes, ressalta que a universidade levou em consideração para o adiamento o grave cenário epidemiológico da Covid-19 atualmente. “Fizemos a mudança da data da prova de modo a garantir que ocorra em um contexto de biossegurança para os envolvidos no processo, sobretudo os candidatos que se deslocam para as três cidades com câmpus da Uenp (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho)”, disse.

Para acompanhar as informações dos vestibulares acesse os sites das universidades estaduais:

Agência Estadual de Notícias