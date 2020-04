A partir de segunda-feira, 20, o uso de máscara será obrigatório em Cambé para quem tiver necessidade de sair de casa. “Minha gente, essa é uma medida recomendada pelo Ministério da Saúde e é para a proteção de vocês”, explicou nesta sexta-feira, 17, o Prefeito José do Carmo. O decreto com os detalhes da determinação foi publicado no Diário Oficial do Município.

Na Nota Informativa nº 3/2020, o Ministério da Saúde menciona que “pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos [de contaminação pela Covid-19]”. No documento, a recomendação é que máscaras cirúrgicas e tipo N95/PFF2 sejam priorizadas aos profissionais da saúde, e que a população utilize modelos caseiros de preferencia de tecido 100% algodão e com tecido duplo.

O prefeito também chamou a atenção para que os outros cuidados de proteção individual, tão recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não sejam esquecidos. “Não sejamos relapsos, as orientações de nos mantermos distantes dois metros uns dos outros, espirrar no braço, lavar bem as mãos e utilizar álcool 70% continuam”, alertou. “Precisamos da responsabilidade de todos para combater esse inimigo invisível.”

O comércio será reaberto com as seguintes restrições:

Funcionamento: 10h às 16h, de segundas as sextas-feiras, e das 9h às 13h aos sábados e domingos, deverão fornecer máscaras e álcool em gel 70% (setenta por cento) para todos os funcionários; disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) para todos os clientes ao acessarem as lojas e os guichês/caixas, será permitido apenas 1 pessoa a cada 25m² e apenas um membro por família, fica também proibida a entrada de crianças de 0 à 12 anos

Confira todas as regras no decreto: