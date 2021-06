Vacinação contra Covid-19: Cambé reabre cadastro para pessoas com 18 a 59 com comorbidades

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, abriu mais um prazo para pessoas com comorbidades e que ainda não receberam a primeira dose de vacina contra Coivd-19 se cadastrarem para serem vacinadas. Quem tem de 18 a 59 anos e que possua alguma comorbidade deve fazer o cadastro nesta quarta (09), quinta (10) ou sexta-feira (11) em alguma das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Centro de Saúde, Cristal, Cambé II, Guarani, Novo Bandeirantes, São Paulo, Santo Amaro ou Silvino. O atendimento é das 14h às 18h e é necessário levar o RG e CPF, comprovante de residência – dos últimos 60 dias – e uma receita ou atestado médico comprovando a comorbidade – dos últimos seis meses.

Podem se cadastrar pessoas com alguma das seguintes comorbidades: diabetes; doença pulmonar obstrutiva crônica; fibrose pulmonar; asma grave; pneumococonioses; hipertensão arterial resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; hipertensão descompensada com uso de anti-hipertensivo; insuficiência cardíaca; hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; aneurisma; dissecções; hematomas da aorta ou outros grandes vasos; arritmias com importância clínica e/ou cardiopatia associada; cardiopatias congênitas em adultos; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; doença renal crônica estágio 3 ou mais e/ou síndrome nefrótica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida (IMC maior que 40); síndrome de down e cirrose hepática.