Vacinação contra Covid-19 para pessoas com 20 anos será na segunda-feira (06)

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, agendou para esta segunda-feira (06) a vacinação em primeira dose contra Covid-19 de pessoas do público geral com 20 anos. A imunização será das 8h às 12h em quatro pontos da cidade. No modelo drive thru, a imunização ocorre na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé), no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco) e na UBS do Cambé IV (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65).

A vacinação também vai estar disponível no Ginásio de Esportes do Cambé III (Rua Tucanos, 121), mas somente para pedestres. É obrigatória a apresentação de um documento com foto, CPF ou cartão SUS e um comprovante de residência em nome da pessoa.