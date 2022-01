Vacinação de crianças contra Covid-19 começa neste sábado (22) em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Secretaria Municipal de Saúde de Cambé vai começar a imunização de crianças contra Covid-19 neste sábado (22/01). A vacinação será realizada das 8h às 12h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Cambé IV, Guarani, Jardim Santo Amaro e Jardim Silvino. Poderão se vacinar crianças de 8 a 11 anos portadoras de deficiência ou comorbidades. Elas devem ser acompanhadas pelo pai, mãe ou responsável.

É necessário comparecer às Unidades Básicas de Saúde com um documento com foto, Cartão SUS ou CPF, comprovante de residência, carta ou receita médica que comprove a comorbidade e documentos do responsável.

Vale lembrar que a programação de vacinação é definida de acordo com a chegada das doses na cidade. O Ministério da Saúde envia os imunizantes para todos os estados, e é responsabilidade do governo estadual distribuir as doses aos municípios.

Por enquanto, a única vacina disponível contra a Covid-19 para crianças é a Pfizer-BioNTech. A análise da Anvisa concluiu que, quando administrada no esquema de duas doses em crianças de 5 a 11 anos de idade, o imunizante é seguro e eficaz na prevenção da covid-19 sintomática, na prevenção das forma grave e potencialmente fatal da doença.

São consideradas comorbidades as seguintes doenças: asma grave, pneumopatias, doenças neurológicas, obesidade, imunodeficiência, doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças hematológicas, diabetes mellitus, síndrome de Down, doenças renais crônicas e doenças hepáticas.