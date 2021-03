Vacinação para idosos com 83 e 84 anos será na terça-feira (09)

A Secretaria de Saúde de Cambé recebeu mais 630 doses de vacina contra a covid-19 da marca CoronaVac, fabricadas pelo Instituto Butantan, que serão destinadas à vacinação de idosos com 83 e 84 anos da cidade. Eles serão vacinados na terça-feira (09/03), no sistema drive-thru, na rodoviária de Cambé, das 8h às 13h.

“A gente pede que todos façam o maior esforço para comparecer e receber a vacina. Preparamos um modelo de vacinação, rápido, eficiente e seguro para que todos os nossos idosos possam ser vacinados em segurança. Para você que é filho, neto, amigo, vizinho de algum idoso, pedimos que os ajudem levando-os à rodoviária para receber a vacina”, afirmou a secretária de Saúde, Adriane Bertan.

Neste sábado (06/03), ocorre a aplicação da segunda dose nos idosos com 90 anos ou mais. Eles também serão vacinados no sistema por drive-thru e é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação com o registro da primeira dose. A imunização ocorrerá na Rodoviária e no Centro da Juventude, com distribuição de senha a partir das 8h e vacinação das 9h às 13h.