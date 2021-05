Veículo carregado com cigarros é recuperado após assalto em Londrina

A vítima denunciou o assalto no cruzamento das Rua Paes Leme com Rua Uruguai. Ele contou que dois homens, sendo um deles armado, teriam levado o veículo de trabalho, uma Kombi, com as marcas da empresa.

Um carro de uma empresa de cigarros foi recuperado nesta terça-feira (18), na área central de Londrina. O veículo tinha sido roubado no início da manhã. A apreensão foi feita .

Segundo a Polícia Militar, a vítima denunciou o assalto no cruzamento das Rua Paes Leme com Rua Uruguai. Ele contou que dois homens, sendo um deles armado, teriam levado o veículo de trabalho, uma Kombi, com as marcas da empresa. O veículo estava carregado de cigarros. Uma equipe Falcão, do Grupo de Radiopatrulha Aérea, encontrou o veículo pouco tempo depois, nas proximidades. Os homens conseguiram fugir levando parte da carga.

A outra tarde de carga de cigarros foi recuperada.

Tarobá News