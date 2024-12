Veículo da APAE de Cambé Capota Após Colisão na Estrada da Perobinha

0:00

Na tarde desta segunda-feira (09/12), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na estrada da Perobinha, via que conecta a Avenida Saul Elkind, em Londrina, à cidade de Cambé. Apesar da gravidade da colisão, não houve vítimas, e os envolvidos recusaram atendimento médico oferecido pelo SIATE.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu quando um caminhão que transportava ferro apresentou instabilidade em sua carga, causando um deslocamento. O incidente assustou o motorista de um veículo Volkswagen Gol, de cor vermelha, que trafegava no sentido Cambé. Na tentativa de evitar a colisão com a carga, o condutor desviou bruscamente e acabou colidindo frontalmente com um veículo da APAE de Cambé, que vinha na direção oposta. O impacto foi suficiente para que o veículo da APAE capotasse.

Apesar dos danos materiais significativos, os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos e dispensaram o atendimento dos socorristas do SIATE que foram acionados ao local.

A estrada da Perobinha, conhecida por ser uma importante ligação entre Londrina e Cambé, tem um fluxo considerável de veículos, o que reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas, especialmente em trechos onde há circulação de caminhões de carga.