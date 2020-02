Na noite desta terça-feira (18), por volta das 23hrs, uma equipe da Companhia de CHOQUE do 5º Batalhão, em patrulhamento pela Avenida Brasília, próximo à Avenida Serra da Esperança, acabou por avistar um veículo modelo Creta de cor marrom, na iminência de descer a rampa que dá acesso à Avenida Brasília; veículo este que, há dias, vinha praticando estelionato em comércios na cidade de Londrina.

A equipe policial-militar, então, deu voz de abordagem ao automóvel, utilizando de sinais sonoros e luminosos; momento em que o condutor, parou o veículo, com uma arma de fogo em punho, veio a apontar para os policiais militares; sendo, então, verbalizado para que o abordado largasse a arma, ordem que não foi acatada por este, que veio a efetuar disparos contra a equipe.

Diante dos fatos, para conter a injusta e iminente agressão, resguardar a integridade física dos militares estaduais e de terceiros, a equipe teve de efetuar disparos para cessar a ação do indivíduo.

De imediato, foi solicitado atendimento para o abordado; comparecendo ao local equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, os quais constataram o óbito no local. Foram acionados, então, os órgãos competentes; sendo recolhida, pela Polícia Científica, a arma de fogo utilizada pelo abordado, sendo uma pistola Taurus calibre .380, bem como os estojos deflagrados. Foram localizadas, também, no bolso traseiro do indivíduo, algumas pedras de crack.

Diante dos fatos, a arma utilizada para investir contra a equipe policial, o veículo e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Comunicação Social 5º BPM