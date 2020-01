Encerradas as comemorações da virada de ano, o brasileiro começa a se preocupar com as metas fixadas para 2020, sobretudo na área profissional.

E uma meta bastante comum entre os brasileiros, que sofrem com o desemprego e os baixos salários, é a aprovação em um concurso público.

Todo os anos milhares de candidatos disputam uma vaga no serviço público em busca de boa remuneração, benefícios, estabilidade e qualidade de vida.

E neste ano não será diferente, já que estão previstos grandes concursos, principalmente na área de segurança pública, que tem sido tratada como prioridade pelo governo federal.

Veja agora a lista com três grandes concursos federais da área de segurança pública previstos para 2020.

1 – Concurso Polícia Rodoviária Federal

De acordo com informações obtidas pelo curso Estratégia Concursos junto à Assessoria de Imprensa do órgão, a Polícia Rodoviária Federal já solicitou autorização ao Ministério da Economia para realizar um novo concurso em 2020.

Estão previstas 4.360 vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal, que exige nível superior em qualquer área de formação, e oferece remuneração inicial de R$ 9.899,88.

2 – Concurso Polícia Federal

A Polícia Federal também já solicitou autorização para realizar um novo concurso em 2020.

O pedido é para provimento de 600 vagas no cargo de Agente de Polícia Federal, que exige nível superior em qualquer área de formação e oferece remuneração inicial de até R$11.983,26.

3 – Concurso Departamento Penitenciário Nacional

O Concurso DEPEN é o certame da área de segurança pública previsto para 2020 que está em fase mais adiantada, tendo em vista que já foi autorizado pelo Ministério da Economia.

Foram autorizadas 309 vagas para os seguintes cargos:

294 vagas para Agente Federal de Execução Penal (nível médio) – Remuneração inicial de R$ 6.030,00.

15 vagas para Especialista Federal em Assistência à Execução Penal (nível superior) – Remuneração inicial de R$ 5.685,70.

A Portaria Nº 675, que autorizou o concurso, foi publicada no dia 31 de dezembro de 2019 e fixou prazo de até 6 meses para a publicação do edital.

Com isso, o edital do Concurso DEPEN deve ser publicado até o dia 30 de junho de 2020.

É hora de acelerar os estudos!

Tratada como prioridade pelo governo federal, a área de segurança pública deve ser uma exceção à determinação do Ministro Paulo Guedes para suspensão de novos concursos.

Assim, a tendência é que sejam publicados vários editais no decorrer do ano com milhares de vagas para cargos de níveis médio e superior.

Para ficar com uma dessas vagas, o candidato não deve aguardar a publicação do edital para dar início aos estudos.

De acordo com especialistas na área de concursos, para ter chances de ser aprovado é preciso se planejar e começar os estudos com bastante antecedência.

Além disso, o candidato também deve se preocupar com a parte física, já que nos concursos da área de segurança pública os candidatos são submetidos a um exame de aptidão física de caráter eliminatório.