Veja calendário de pagamento do IPVA no Paraná

Após as festividades de Ano Novo, chega o mês de janeiro e com ele, o pagamento de taxas e impostos, entre eles o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A cobrança do imposto, realizada anualmente, tem calendários diferentes de vencimentos, definidos em cada estado.

O pagamento do IPVA é obrigatório e a alíquota apresenta variação conforme o modelo e o ano de fabricação do veículo e também o estado em que o contribuinte mora.

Em alguns estados, o IPVA pode ser pago com desconto, por quem optar pela chamada cota única. Quem não optar pela parcela única, pode pagar o imposto em parcelas que variam de estado para estado.

Confira abaixo o calendário para o pagamento do imposto no Paraná.

Este ano, o pagamento do IPVA no Paraná poderá ser feito em até cinco parcelas. De acordo com a Receita Estadual, o aumento das parcelas tem por motivo facilitar a vida do contribuinte paranaense tendo em vista as dificuldades causadas pela continuidade da pandemia do coronavírus.

O calendário de pagamento começa no dia 18 de janeiro. O pagamento em cota única terá desconto de 3%. Para emitir a guia, basta acessar o site.

Final da placa 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela Parcela única (3% de desconto) 1 e 2 18/01 18/02 18/03 19/04 18/05 18/01 3 e 4 19/01 19/02 19/03 20/04 19/05 19/01 5 e 6 20/01 22/02 22/03 22/04 20/05 20/01 7 e 8 21/01 23/02 23/03 23/04 21/05 21/01 9 e 0 22/01 24/02 24/03 26/04 24/05 22/01