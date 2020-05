Quando se fala em fidelização de clientes, logo pensa-se em técnicas mirabolantes para que isso seja possível! E quando se fala em quarentena- e os desafios enfrentados pelas empresas durante este período, – já visualiza-se que os desafios das empresas são enormes!

Mas engana-se quem pensa que alguns empresários ficaram apenas observando a crise bater à porta! Um belo exemplo de resiliência e sabedoria comercial, é a microempresária Daniela Pietsiaki, que tem uma Salão de Beleza na região central de Cambé, o Studio Daniela Pietsiaki. A empreendedora Dani, que sempre teve a agenda cheia, se viu acuada e insegura com a chegada da pandemia de Covid-19, mas logo pensou em possibilidades para manter sua empresa sem deixar o caixa zerado. “Eu sou micro empreendedora individual, dependo do meu trabalho pra sobreviver e manter o meu negócio, então claro, que fiquei insegura, mas também vi que precisava arranjar alternativas para manter o negócio girando”.

De acordo com Dani, quando o isolamento social foi proposto e adotado pelo comércio em Cambé, assim o fez, fechou as portas, mas manteve o relacionamento com suas clientes via WhatsApp e telefone. “Cerca de 50% das nossas clientes utilizam os pacotes estéticos, ou seja, pagam mensalmente. Sendo assim, nessa Pandemia, eu entendi que muitas clientes não viriam nem para passar pelos procedimentos e nem para efetuar o pagamento, mas mesmo assim mantive o relacionamento com elas por telefone. Partiu das próprias clientes continuarem pagando pelos pacotes mensais e para coroar tal atitude, presentearei essas clientes com facilidades ou descontos”.

Segundo Dani, essa consciência e colaboração que partiu das próprias clientes não é sorte e sim, consequência do atendimento que ela e sua equipe oferecem em seu Studio. “Eu atribuo a fidelidade dessas clientes não somente à qualidade de nossos serviços, mas também ao atendimento que aqui é oferecido! Quando elas entram no meu estabelecimento, não as vejo somente como clientes, e sim como seres humanos, como pessoas que depositaram confiança em mim e em meu negócio! Aqui é puro carinho mesmo!”.

Quando questionada se ela não teme a aproximação entre ela e suas clientes, se esse tipo relacionamento não lhe causa ainda mais trabalho e logo ela explica. “O Studio Daniela Pietsiaki é mais que um negócio, sempre foi meu sonho, então todos que entram aqui são especiais. Aqui elas decidem compartilhar comigo momentos difíceis e alegres e, eu costumo ouvi-las e juntas trocamos experiências incríveis e dessa forma nos tornamos amigas, E nesse momento é onde tudo acontece vc consegue ver além do cliente! Posso dizer que tratar muito bem nossos clientes é semear a longevidade de seu negócio”!

Que bonita ideia chamar a empresária Daniela Pietsiaki para compartilhar com a gente o seu segredo de como fazer seu negócio girar mesmo em tempos de Pandemia, correto?! Pessoal, atendimento humanizado, fazer o cliente se sentir mais que apenas um número faz toda a diferença! Como diz Dani “ mais que clientes, amigas”!

Confira tudo que o Studio Daniela Pietsiaki oferece, como cuidados com o cabelo, tintura, mechas, luzes, tratamentos estéticos corporais, manicure e pedicure, extensão de cílios, micropgmentação, entre outros!

Acesse as redes digitais oficiais :@danielapietsiaki e www.facebook.com/StudioDaniela.

Ligue: (43) 9 9606-9918