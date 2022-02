Veja o que funciona e o que fecha neste feriado de Carnaval nas repartições públicas de Cambé

A Prefeitura de Cambé decretou como ponto facultativo o dia 28 de fevereiro, véspera do feriado de Carnaval. Porém, alguns serviços essenciais, como a coleta de lixo e os atendimentos de urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Pronto Atendimento 24 Horas, vão funcionar normalmente.

Nesta sexta-feira (25), as Unidades Básicas de Saúde do município vão funcionar normalmente até às 19h e retornam com os serviços na quarta-feira, dia 02 de março, a partir das 13h. Durante o recesso, a população deve procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que fica na Rua Carajás, 250 – Jardim Tupi. No caso de pessoas com sintomas respiratórios, elas devem buscar o Pronto Atendimento 24 horas, que fica na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1000 – Jardim Castelo Branco. Nos dois pontos, o atendimento segue normalmente durante o dia e a noite.

Em relação à coleta de lixo, ela vai funcionar normalmente na véspera e no dia de Carnaval. Nos trechos em que a coleta é feita pela manhã, ela começa a partir das 6h45; já nas áreas em que a coleta passa durante a tarde, ela começa às 16h45.

Todos os outros setores administrativos da Prefeitura de Cambé estarão fechados e os serviços serão retomados no dia 02 de março, quarta-feira, a partir das 13h.