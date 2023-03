No dia 16 de mar√ßo de 2023, √†s 20h, o Buffet Manga Rosa ser√° palco de um jantar exclusivo para elas, com muita anima√ß√£o da banda K7 e a presen√ßa do artista caricaturista Marcos Albert. Al√©m disso as mulheres poder√£o aproveitar o “Vale Night para elas” e se divertir ao m√°ximo!

N√£o perca essa oportunidade √ļnica de celebrar essa data t√£o especial em grande estilo! Os convites est√£o √† venda e podem ser adquiridos com as associadas da AMEC, cujos contatos est√£o dispon√≠veis abaixo.

Jucélia Rodrigues (Podologia Cambé) Р(43) 98864-0505

Samara Sella – 99664-8991

Josiane Navas – 99904-2858

Josimara – 99923-6487

Alessandra (Requinte) – 99677-0246

Cacilda (√ďtica Modelo) – 98876-0606

C√°tia Zotarelli – 99655-0735

Fran (Gou) – 99956-8448

Giovana Negr√£o – 99195-0289

Kenia Dalmas – 99933-1303

Livia Sola – 99106-6121

Luciana – 99951-6381

Luzia Loni – 99950-7563

Patrícia (Mais Viagem) Р99647-4998

Rafaela (Anjos Colch√Ķes) – 98854-8086

Silvia Lucatelli – 99110-2495

Silvia Zotarelli – 99846-0052

Tereza (Gabi Modas) – 99979-4786

N√£o fique de fora dessa! ‚̧ԳŹ #AMEC#DiaInternacionalDaMulher#ValeNightParaElas#BuffetMangaRosa#BandaK7#MarcosAlbert#JantarEspecial#MulheresFortes#AssociadasAMEC#cambe#PortalCambe#londrinando#londrina#rolandia#ibipora