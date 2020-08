A chuva que chegou na manhã desta quinta-feira (13/08) em Cambé, provocou a queda de uma árvore na região do Bratislava.

O encarregado de T.I., Bruno Campanerut, que trabalha próximo do local, flagrou a cena. Como pode se observar nas imagens, a árvore caiu sobre fios de telefone e de energia elétrica.

Bruno Campanerut

Bruno entrou em contato na sequência com o Corpo de Bombeiros para solicitar atendimento na ocorrência. Por sorte ninguém ficou ferido.

Segundo a previsão do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), pode chover na cidade ao longo de todo o dia.

A chuva foi ocasionada por uma frente fria que passou pelo sul do estado na última quarta-feira. Há possibilidade de um maior volume de chuvas no próximo domingo (16/08), em virtude de um corredor de umidade da Amazônia que deve chegar ao norte do Paraná.

Moradores e trabalhadores do local, relataram que nos últimos meses, ouve um aumento em relação a furto de cabos e fios na região.