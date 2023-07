Viaduto Bratislava em Cambé recebe o nome de José do Carmo Garcia em homenagem ao ex-prefeito

No dia em que completaria 71 anos, o ex-prefeito de Cambé, José do Carmo Garcia, recebeu uma homenagem especial. O Viaduto Bratislava, importante obra que beneficia a população local e os motoristas que transitam pela BR-369, passou a se chamar Viaduto José do Carmo Garcia. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 512/2023, encaminhado pelo Governo do Estado, em plenário nesta terça-feira, 11 de julho.

José do Carmo Garcia, conhecido carinhosamente como Zé do Carmo, foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento industrial de Cambé. Sua liderança e dedicação ao município renderam-lhe reconhecimento não apenas localmente, mas em nível estadual e nacional.

Ao longo de sua trajetória política, Zé do Carmo ocupou importantes cargos representativos. Ele foi presidente da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e da Femupar (Federação das Associações dos Municípios do Paraná). Em 2005, alcançou a posição de líder nacional dos prefeitos ao assumir a presidência da ABM (Associação Brasileira dos Municípios).

A homenagem prestada a José do Carmo Garcia é mais do que justa. Seu empenho em prol de Cambé não se restringiu apenas à cidade, mas estendeu-se a todos os municípios do Paraná e do Brasil. Seu trabalho como líder nacional dos prefeitos contribuiu para fortalecer o papel dos gestores municipais e buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras.

O Viaduto José do Carmo Garcia é um símbolo do progresso alcançado por Cambé e representa o legado deixado por esse ilustre ex-prefeito. A obra, que melhora a mobilidade urbana e facilita o fluxo de veículos na região, é um exemplo concreto dos esforços empreendidos por Zé do Carmo em busca do desenvolvimento e do bem-estar da população.

Cambé e seus cidadãos sentem-se honrados em prestar essa homenagem póstuma a um líder exemplar, cujo comprometimento e trabalho árduo deixaram marcas indeléveis na história do município. O Viaduto José do Carmo Garcia será um lembrete constante do legado deixado por esse grande homem, que dedicou sua vida ao serviço público e à melhoria da qualidade de vida de todos os cambeenses.