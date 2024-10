Viaduto da PR-445, km 53, sob Intervenção do DER/DT Consórcio após Danos Causados pela Chuva de Setembro

0:00

O viaduto localizado no km 53 da PR-445, nas proximidades de Londrina, está passando por uma intervenção técnica conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e pelo Consórcio DT Engenharia. A medida foi necessária após os danos estruturais causados pela forte chuva ocorrida no dia 26 de setembro.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Londrina, a DT Engenharia foi a empresa designada para realizar os reparos necessários no viaduto. Atualmente, estão sendo implementadas adequações técnicas para restaurar a estrutura, visando garantir a segurança dos usuários da rodovia.

Durante o período inicial dos trabalhos, foi adotado um sistema de trânsito alternado do tipo siga/pare nas vias marginais que dão acesso ao viaduto. No entanto, as duas marginais já foram liberadas, eliminando a necessidade de controle manual do tráfego nesses trechos. Apesar disso, o viaduto permanece parcialmente interditado enquanto as adequações estruturais estão em andamento.

A previsão para a conclusão das obras ainda não foi divulgada pelas autoridades, mas a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao transitar pela área.