“Olhou, sentiu compaixão e cuidou dele”, esse é o tema da fraternidade desse ano. No período da pandemia do Coronavírus aumentou o número de famílias necessitando de doações e pedindo socorro. Em caráter de extrema urgência, os voluntários dos Vicentinos estarão realizando uma campanha que ajudará as famílias carentes da cidade de Rolândia.

Neste sábado (18/04) e no sábado (25/04), eles estarão realizando as arrecadações por meio do método DRIVE THRU (entrega através do carro) das 8h00 as 12h00 em frente da Sociedade São Vicente de Paulo na Avenida Castro Alves, 825 no Centro de Rolândia.

As coletas serão feitas por voluntários vestidos de acordo com as normas contra o Coronavírus, usando máscaras, luvas e álcool gel, garantindo a você, segurança a sua saúde.

Com os materiais arrecadados serão montados kits contendo vários produtos para serem entregues às famílias de baixa renda.

Ajude quem precisa, doe amor, doe alimentos.