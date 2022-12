Segundo testemunhas, caminhão enroscou na linha férrea ao tentar passar os trilhos, nesta terça (13), na região de Ortigueira. Ninguém ficou ferido.

Um caminhão com maquinário foi atingido por um trem na linha férrea na região de Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, nesta terça-feira (13). O acidente foi registrado por motoristas que passavam pela região. Assista no vídeo acima.

Segundo testemunhas, a carreta foi atravessar os trilhos e acabou enroscando no local. A situação aconteceu no momento em que o trem se aproximava buzinando do cruzamento.