Vídeo: Travesti é atropelada de propósito em Cambé durante fim de semana

O motorista do carro fugiu após a tentativa de homicídio. Não se sabe as causas do crime, que vai ser investigado pela Polícia Civil.

Uma travesti foi atropelada propositalmente na madrugada do último sábado em Cambé. O crime aconteceu por volta das 3h, na Rua Francisco Delgado Sanches. As câmera de vigilância de um estabelecimento gravaram o momento do atropelamento.

O motorista do carro fugiu após a tentativa de homicídio. Não se sabe as causas do crime, que vai ser investigado pela Polícia Civil.

O homem foi seguido por pessoas que passavam pelo local e que na sequência, acionaram a Polícia Militar. O carro foi encontrado na casa de familiares do condutor.

Ele foi identificado, mas não foi encontrado no local.



Tarobá News