Vídeo de sangue espalhado por casa em Cambé viraliza em redes sociais e assusta moradores

Nesta quarta-feira (27/07), vídeos gravados em uma residência localizada na região central de Cambé, viralizaram nas redes sociais.

Isto porque as imagens, conforme abaixo, mostram um líquido vermelho, sendo espalhado por vários móveis e paredes da casa. Nas redes sociais, circulam que “jorra sangue da residência”.

No vídeo não se pode afirmar de qual local o líquido saía. O Portal Cambé foi até a casa do fato para colher algumas informações com a família.

A filha da proprietária do imóvel informou que o líquido realmente é sangue, mas que não “jorra sangue” do imóvel, como falam nas redes sociais.

Ela ainda esclareceu que o pai dela, tem problemas vasculares nas pernas e que na tarde desta quarta-feira (27/07), o mesmo passaria por consulta com especialista médico e que também realizaria alguns exames para tentar identificar um possível sangramento nas pernas.

“Não jorra sangue da casa e também não sabemos se seria da perna do meu pai. Até assustei quando vi reportagem de vários canais de imprensa aqui em frente. Não tem nada de sobrenatural.”, disse a filha ao Portal Cambé.

Segundo a filha, será realizado uma perícia para maiores esclarecimentos da situação.

O Portal Cambé continuará atualizando as informações sobre o fato periodicamente.