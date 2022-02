Vidraçaria Bandeirantes completa 30 anos de história em Cambé

A Vidraçaria Bandeirantes vai celebrar em março seus 30 anos de existência em nossa cidade! Para comemorar essa trajetória de sucesso tão importante, um sorteio será realizado, com o objetivo de resgatar a memória destes anos vividos, além de valorizar e agradecer nosso maior patrimônio, que são os nossos colaboradores, clientes e fornecedores!

Ao longo destas 3 décadas, a Vidraçaria Bandeirantes conseguiu manter seu crescimento sustentável, resultado de muito esforço, dedicação e empenho de profissionais altamente qualificados e motivados a atender os clientes com excelência.

E não parou por aí! Ao longo destes anos, pode se notar a transformação de sua estrutura com foco no crescimento contínuo, e proporcionar melhor conforto no atendimento aos seus clientes.

Atualmente a Vidraçaria Bandeirantes fica localizada na Rod. Celso Garcia Cid (PR-445), 3460 – Jardim Novo Bandeirantes