Vigilância Sanitária e Posturas acompanham fiscalização de estabelecimentos e pontos de aglomeração em Cambé

A Vigilância Sanitária e o Departamento de Posturas da Prefeitura de Cambé acompanharam a fiscalização de estabelecimentos e outros pontos de aglomeração. A ação é liderada pela Polícia Militar e foi realizada na sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28) em várias regiões da cidade. A fiscalização é em razão da publicação do decreto do Estado (n°6983) do dia 26 de fevereiro, que prevê medidas emergenciais mais restritivas diante da pandemia da Covid-19.

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Coletiva, Anderson Marquini, explica que foram feitas rondas para averiguar denúncias durante à noite nos últimos três dias. “A Polícia Militar recebeu as denúncias e nós, junto com eles e o Departamento de Posturas, fomos aos locais indicados”, esclarece o diretor. Segundo o Departamento de Posturas, na sexta-feira foram constatadas irregularidades em dois estabelecimentos. Um deles foi multado em R$1177,75 por conta de aglomeração, lotação acima do permitido – superior a 50% – e distanciamento irregular das mesas.

O estabelecimento ainda pode operar na opção de delivery e de retirada no balcão, mas em caso de reincidência o valor da multa pode dobrar. O outro estabelecimento possuía o alvará de funcionamento irregular e foi notificado a regularizar a documentação. As ações vão continuar nos próximos dias em razão do atual quadro da pandemia no Município.