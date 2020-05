Aeroportos vazios, hotéis sem hóspedes, cidades fantasmas, atrações turísticas e sítios históricos que são destinos escolhidos pela maioria dos turistas do mundo absolutamente fechados.

O Coronavírus castigou duramente o setor turístico e hoteleiro do continente europeu, causando que vários estabelecimentos sofressem grandes perdas econômicas e que muitas pessoas fossem demitidas, aumentando o número de desempregados.

Dado que na maior parte dos países da Europa os ingressos provenientes do turismo são um dos pilares que sustentam as economias nacionais e regionais, muitos países têm decidido abrir suas fronteiras e permitir o ingresso de turistas.

Pronto para fazer as malas e visitar o Velho Mundo? Antes de tomar qualquer decisão sobre os destinos, os tíquetes aéreos, as hospedagens e o seguro para sua viagem, verifique como se prepara cada um dos países para a abertura do turismo.

Alemanha

O país permitirá o ingresso de turistas que venham desde a Suíça, a França, a Dinamarca, a Áustria e o Luxemburgo a partir do dia 15 de junho. Porém qualquer pessoa que quiser passar pela fronteira deverá cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias.

A entrada de turistas desde a Espanha e a Itália não estará habilitada, por terem sido uns dos epicentros do Covid-19.

Itália

Este Estado abrirá suas fronteiras no dia 3 de junho, data na qual as viagens locais e internacionais serão habilitadas.

A diferença do que acontece na Alemanha, os turistas que ingressem ao território italiano desde países que pertençam ao espaço Schengen estarão excetuados de fazer quarentena.

A Itália fará ênfase na recuperação do setor turístico e algumas regiões oferecerão programas de incentivo que incluirão o pagamento parcial das passagens aéreas dos visitantes e importantes descontos nas diárias das hospedagens.

Islândia

Este país permitirá a entrada dos turistas a partir do dia 15 de junho. Mas com algumas condições particulares.

Ao momento de ingressar, os turistas deverão escolher entre se fazer um teste de verificação rápido e gratuito para descartar a presença de Covid-19 ou ficar em quarentena por duas semanas.

Caso o visitante escolher fazer o teste e o resultado for positivo, deverá se isolar por 14 dias e abonar os custos da hospedagem.

França

Não existe ainda uma data certa de abertura de fronteiras internacionais, mas, se a situação sanitária estiver controlada e os contágios não aumentarem, provavelmente os turistas possam ingressar a partir do mês de julho.

Por enquanto, o Governo francês não permite os deslocamentos maiores a 100 quilômetros e os restaurantes, cafés, bares e hotéis só poderão abrir durante os primeiros dias de junho.

República Tcheca

Atualmente os habitantes do país podem viajar dentro do território tcheco sem problemas, sempre tomando as precauções necessárias como o uso de máscaras e o distanciamento social.

Por enquanto só se permite o ingresso de turistas desde a Alemanha e a Áustria.

Grécia

As fronteiras gregas abrirão a partir do mês de julho, quando os turistas internacionais poderão ingressar sem ter que passar um período em quarentena.

Mas deverão se preparar para atravessar testes aleatórios e controles de temperatura corporal.

Espanha

O país ibérico permitirá a abertura de praias e viagens internacionais a partir do dia 22 de junho.

Algumas semanas antes os hotéis poderão abrir suas portas, porém estarão limitados no seu serviço, pois os espaços de uso comum deverão funcionar com uma capacidade de até o 30%, para garantir o distanciamento social.