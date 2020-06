O volante Henrique, de 35 anos e recentemente de volta ao Cruzeiro, sofreu um acidente de carro no começo da noite desta sexta-feira, no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O jogador, que dirigia um carro modelo Land Rover, caiu em um penhasco na altura do mirante do Jatobá, na estrada para Casa Branca, em um local de difícil acesso.

O jogador foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e levado inicialmente ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e depois encaminhado ao hospital particular Mater Dei.

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar.

O jogador foi retirado do local de maneira consciente, se queixando de dores, mas sem suspeita de fratura, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais. Em nota oficial, o Cruzeiro informou que o jogador teve ferimentos leves e estava passando por exames complementares.

Ele estava sozinho no carro, no momento do acidente. O registro do acidente ocorreu por volta das 18h. Henrique foi levado ao hospital por volta das 22h, ainda de acordo com a PM.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista. O Cruzeiro já está ciente do acidente, e os médicos do clube acompanham o volante cruzeirense. Ele está realizando exames no hospital.