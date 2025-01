Volta às aulas em Cambé começa na segunda-feira (3) com investimentos e novas metas educacionais

0:00

Ano letivo de 2025 inicia com estrutura reforçada em Cambé

A rede municipal de educação de Cambé inicia o ano letivo de 2025 nesta segunda-feira (3) com cerca de 12 mil alunos retornando às salas de aula. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura finaliza os últimos ajustes para garantir que todos os estudantes tenham um início de ano organizado, com uniformes e materiais escolares entregues já no primeiro dia. Além disso, professores passaram por formação continuada, e o planejamento pedagógico foi reforçado para manter Cambé entre as referências em ensino no Paraná.

O cronograma de preparação começou com o retorno dos diretores das 44 Unidades Municipais de Educação e equipe administrativa no dia 20 de janeiro. Já no dia 27, foi a vez dos professores participarem de reuniões pedagógicas e capacitações, com programações específicas para a educação infantil e o ensino fundamental.

A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, explicou que a recepção dos alunos e responsáveis no primeiro dia será fundamental para a adaptação escolar. “Pais e alunos serão recebidos para conhecer suas turmas e professores. Além disso, faremos a entrega do kit de material escolar e dos uniformes completos para todas as crianças no primeiro dia de aula”, afirmou.

Material escolar gratuito e incentivo à igualdade

Desde 2023, a Prefeitura de Cambé fornece gratuitamente todo o material escolar conforme a série e a necessidade do aluno. Os kits são adaptados desde os bebês da educação infantil até os estudantes do ensino fundamental. Itens de uso individual, como cadernos, lápis e borrachas, são enviados para casa com os alunos. Além disso, todos os estudantes recebem uniformes completos para uso no verão e no inverno.

Para o prefeito Conrado Scheller, os investimentos em estrutura e educação são essenciais para garantir igualdade de oportunidades. “Estamos investindo em segurança escolar, novos ambientes, material e uniformes. Isso não tem preço. É um investimento no futuro da nossa cidade e um compromisso com uma Cambé mais desenvolvida”, declarou.

Fila de espera zerada e continuidade nas matrículas

Pelo terceiro ano consecutivo, Cambé conseguiu zerar a fila de espera para matrículas na rede municipal de ensino. Em dezembro de 2024, 630 novos alunos foram matriculados na educação infantil e no ensino fundamental.

A Central de Vagas, localizada no Centro Cultural (Rua Pará, 161), continua disponível para novas matrículas. Segundo Estela Camata, a equipe trabalha para absorver a demanda ao longo de fevereiro. “Chamamos novos professores e estamos ajustando as turmas para que todas as crianças estejam em sala de aula o quanto antes”, destacou.

Pais e responsáveis que ainda não realizaram a matrícula devem apresentar certidão de nascimento, carteira de vacinação da criança, comprovante de residência e documentos pessoais.

Capacitação de professores para um ensino de qualidade

Com foco na melhoria contínua do ensino, a Secretaria de Educação mantém um programa de formação continuada para professores, diretores e funcionários das escolas. Desde janeiro, os profissionais participam de cursos e palestras especializadas em diferentes áreas, incluindo nutrição infantil, pedagogia, gestão escolar e ensino de disciplinas específicas.

Nos dias 30 e 31 de janeiro, cerca de 1.300 professores participaram do evento principal da capacitação, abordando o tema “O desenvolvimento da atenção e o autocontrole da conduta”.

Camata reforçou que a formação dos educadores é uma prioridade permanente. “Temos assessores para diferentes disciplinas e uma equipe pedagógica dedicada a oferecer suporte contínuo aos professores”, explicou.

Resultados expressivos e metas para 2025

Os investimentos em educação já geram resultados. Em 2024, Cambé recebeu um prêmio estadual pelo desempenho na alfabetização de crianças. De acordo com o índice do Ministério da Educação (MEC), 79,1% dos alunos que concluíram o 2º ano do ensino fundamental em 2023 já sabiam ler e escrever – um desempenho acima das médias nacional, estadual e regional.

O objetivo para 2025 é ampliar ainda mais esse índice. “Queremos que a alfabetização aconteça já no 1º ano do ensino fundamental. Nossa metodologia permite esse avanço, pois as crianças iniciam o aprendizado desde o berçário e chegam ao ensino fundamental preparadas”, concluiu a secretária.

A expectativa é de que, com as estratégias educacionais reforçadas e a garantia de estrutura completa para os alunos, Cambé continue a se destacar como referência em ensino no Paraná.