Workshop com Fábio Luporini dá dicas de redes sociais a pequenos empreendedores 

O jornalista Fábio Luporini é quem conduz o workshop “Redes sociais e empreendedorismo – Dicas para iniciantes”, no próximo sábado (25), das 10h às 12h, no Hub do Londrina Convention Bureau, dentro do Boulevard Londrina Shopping. O evento está dentro da programação da feira itinerante Londrina Criativa, que acabou de participar da edição de retomada da Expo Japão e, novamente, expõe produtos de seus expositores, logo em seguida ao workshop. A participação é voltada para os empreendedores e, também, aberta ao público. As inscrições custam R$ 35.

Fábio Luporini, que também é empreendedor, escritor e celebrante social de casamentos, ai abordar temas como publicações e postagens, quais as diferenças de fazê-las no feed, no story ou no reels, além de comentar sobre lives, sobre as mudanças dos algoritmos, como fazer para ter um bom engajamento, quando utilizar o impulsionamento de postagens. O workshop vai tratar também de números de curtidas, quantidade de seguidores, posts salvos e como fazer um perfil de sucesso. “A ideia é contribuir para que os empreendedores potencializem seus negócios a partir das redes sociais, utilizando-as como ferramentas de negócios”, afirma Luporini.

Idealizada e organizada por Margareth Watanabe, a feira itinerante Londrina Criativa é uma oportunidade que pequenos empreendedores locais têm de exporem seus produtos em locais onde não poderiam fazê-lo de outra forma, além de se profissionalizarem com os workshops promovidos pela organização. Hoje, a Londrina Criativa tem apoio do Londrina Convention Bureau, da prefeitura de Londrina e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e já foi realizada em diversos locais, públicos e privados, como Boulevard Shopping Londrina, Royal Plaza Shopping, Museu Histórico Padre Carlos Weiss, Sesc, Expo Japão, entre outros.

“Um dos objetivos da feira é, também, oferecer formações, técnicas e práticas, aos expositores, ajudando-os a se profissionalizarem cada vez mais”, ressalta Margareth Watanabe, idealizadora da Londrina Criativa. A feira surgiu no Brilha Londrina, na programação de Natal da prefeitura de Londrina e, aos seis meses, já ajudou muitos empreendedores a alavancarem seus negócios. “Temos mais de 200 expositores cadastrados, alguns que participam semanalmente, outros que se revezam. Além disso, são produtos dos mais variados tipos e segmentos, sendo a feira uma grande oportunidade também para os consumidores”, diz.

