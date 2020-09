Em convenção do PSB realizada nesta terça-feira (15) à noite, no plenário da Câmara, foi confirmado o nome do Vereador Zezinho da Ração como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Conrado Scheller, atual vice-prefeito. Além do PSB, DEM, PTB, PDT, PP e PSL, essa coligação conta com o apoio do Prefeito José do Carmo Garcia que cumpre o seu quarto mandato à frente do Executivo Municipal, dos Vereadores Bérro e Nilson da Bahia, além de diversas lideranças comunitárias.

Conrado e Zezinho formam uma dupla eleitoral bastante forte. Atual vice-prefeito, Conrado foi eleito Vereador em duas legislaturas, e também presidiu a Câmara no período 2011-2012. Atual Presidente da Câmara, Zezinho da Ração cumpre o seu quarto mandato, destacando sempre como o o Vereador mais votado nas últimas três eleições, com forte apoio na sua base eleitoral concentrada na grande região do Jardim Ana Rosa.

Em seu discurso, Conrado disse que a escolha de Zezinho como vice foi democrática. “Haviam outros bons pretendentes, mas eles entenderam que o Zezinho seria o vice ideal pela sua seriedade, pela sua experiência na vida pública, pela sua militância política e também porque ele sempre foi muito bem votado como um reconhecimento dos eleitores que reconhecem o seu trabalho”. Conrado disse também que a marca de seu Governo será a união e o foco no atendimento dos que mais precisam.

Bastante emocionado, Zezinho fez na convenção um relato da sua trajetória, desde quando começou a trabalhar, ainda menino, passando pelo serviço voluntário na comunidade, a eleição como presidente da Associação de Moradores do Jardim Tupi, o início das primeiras disputas eleitorais, a sua entrada na Câmara em 2.000, e depois as eleições de 2.008, 2.012 e 2.016, sendo sempre o Vereador mais votado. Independente de cargo, Zezinho disse ser sempre a mesma pessoa simples, que respeita o próximo. Após agradecer o Conrado pela confiança, Zezinho disse que vai levar para a Prefeitura essa mesma determinação para continuar trabalhando por Cambé.