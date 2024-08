A 8ª edição do Boulevard Matsuri acontece neste domingo, dia 25, e antecipa atrações do 20º Londrina Matsuri Oficial

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Neste domingo, 25 de agosto, a partir das 14h, a organização do Londrina Matsuri 2024 – Festa da Primavera realiza uma prévia das atrações do evento no Boulevard Londrina Shopping.

Esta “degustação” do que será o evento em setembro, já se tornou tradicional e entra em sua 8ª edição. No Boulevard Londrina Shopping as apresentações serão realizadas no segundo piso e vão até às 18h, com shows, música e oficinas, tudo gratuito.

Programação Boulevard Matsuri, confira a programação completa do 8º Boulevard Matsuri:

– 14h – Grupo Sansey / Matsuri Dance;

-14h30 – Workshop de Matsuri Dance;

-15h – Workshop de Taiko;

-15h30 – Ryukyu Koku Matsuri Daiko Londrina;

-16h – Grupo Sansey / Taiko e Yosakoi Soran;

-16h30 – Grupo Sansey / Karaokê;

-17h – K- Time / Apresentação K-pop

-18h – encerramento. Também faz parte da programação com a participação do público, as oficinas de Pintura, Origami e Hashi, que começam às 14h e vão até às 17h.

O Londrina Matsuri, o evento oficial, é um dos maiores eventos promovidos pela comunidade japonesa do Paraná, com o intuito de cultivar, difundir e integrar a arte e a cultura oriental através de várias vertentes como a música, dança, gastronomia, entre outras.

O 20º Londrina Matsuri será realizado de 6 a 8 de setembro, no Parque de Exposições Governador Ney Braga e é promovido pelo Grupo Sansey, entidade sem fins lucrativos, com sede em Londrina.

Realização: Grupo Sansey Cultural e Beneficente.

Gostou dessa dica?! Leve sua família e aproveite! Informações adicionais no instagram oficial do evento: https://www.instagram.com/londrinamatsuri/ .

Sugeria assuntos para matérias no Instagram https://www.instagram.com/belamanchete/