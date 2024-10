Acidente na PR-445 entre Cambé e Warta deixa quatro feridos, incluindo duas crianças

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite de 3 de outubro de 2024, um grave acidente foi registrado na Rodovia Estadual PR-445, entre Cambé e o distrito de Warta, na região metropolitana de Londrina. A colisão lateral envolveu dois veículos, resultando em quatro pessoas feridas, incluindo duas crianças.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu por volta das 18h25min, no quilômetro 91+500 metros da PR-445. O veículo 01, um Fiat Strada com placas de Cambé, era conduzido por J.A.O., de 59 anos, que, ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar uma estrada rural, foi atingido lateralmente pelo veículo 02, uma caminhonete Volkswagen Amarok com placas de Sertanópolis, conduzida por T.B.M., de 36 anos.

O motorista do Fiat Strada e seus três passageiros ficaram feridos. Entre os passageiros estavam T.A.O., de 32 anos, L.L.A.O., de 12 anos, e W.F.N., de 15 anos. Todos foram encaminhados para a Santa Casa de Cambé para atendimento médico. J.A.O. e um dos passageiros ficaram presos nas ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para resgatá-los.

O condutor da caminhonete Volkswagen Amarok, T.B.M., não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L. No entanto, o passageiro do veículo, D.C.V., de 38 anos, sofreu ferimentos leves e também foi levado para a Santa Casa de Cambé.

As informações preliminares indicam que o Fiat Strada cruzou a rodovia ao sair de uma estrada vicinal, quando foi atingido lateralmente pela caminhonete que trafegava no sentido Cambé-Londrina. O acidente ocorreu em uma pista dupla e reta, em condições de tempo bom, mas durante o período noturno.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para atender a ocorrência.