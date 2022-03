Aprenda os segredos da gastronomia gourmet com a Le Cordon Bleu no curso gratuito da Universidade do Restaurante da Unilever ￼

Que a gastronomia é uma arte, todo mundo sabe – e a prova está nas mãos talentosas dos chefs do Le Cordon Bleu, a maior rede de escolas de culinária e hospitalidade do mundo. Os chefs formados e atuantes na escola, que possui sede em São Paulo, são considerados os guardiões da técnica da Culinária Francesa – que, agora, está disponível no módulo Gastronomia Gourmet, presente no curso gratuito da Universidade do Restaurante, apresentado por Le Cordon Bleu em parceria com a Unilever PRO e a Unilever Food Solutions.

O módulo tem a participação de chefs renomados nas cozinhas brasileiras e internacionais, como Alain Uzan, que ganhou o título de Maître Cuisinier de France em 2016 (um dos títulos mais almejados por chefes ao redor do mundo), Michel Darque, o atual Chef de Cuisine do Le Cordon Bleu São Paulo – e Juliete Soulé, mestre confeiteira com um currículo único e anos de experiência.

Gastronomia Gourmet é parte de uma variedade de módulos profissionalizantes da plataforma online, desenvolvida em parceria com nomes de peso no mercado gastronômico e especialistas do SENAI e Senac. Cada módulo conta com certificado de conclusão respaldado pelo Bureau Veritas, um dos principais órgãos de certificação do mundo.

Requinte na cozinha

A experiência é, cada vez mais, um dos fatores mais consideráveis nas cozinhas de restaurantes brasileiros, e a apresentação e harmonia de sabores são elementos indispensáveis na gastronomia gourmet. Apesar do termo gourmet aparecer por toda parte – seja em brigadeiros, hamburguers e até food trucks e comidas de rua – em sua origem, o gourmet é a garantia de uma experiência fora do comum para os consumidores.

São ingredientes cuidadosamente selecionados, pratos aperfeiçoados por gerações de cozinheiros, e mãos pacientes no preparo de refeições que movimentam o paladar. Nas mãos de um chef experiente, ingredientes comuns se transformam em pratos que instigam os sentidos e, por si só, se tornam uma experiência. Um exemplo é o frango assado, que Alain Uzan recria com assinatura própria, ao finalizar com molho preparado com a técnica de deglaçgem e enriquecendo com uma guarnição aromática de temperos frescos.

E não é apenas o molho que faz toda a diferença, mas a escolha da carne: “O frango é uma das proteínas mais produzidas e consumidas no Brasil. Sua carne pode ser vendida seca ou congelada. Basicamente, a diferença é que o congelamento forma cristais que quebram as fibras da carne, que, ao descongelar, perde um pouco do sabor”, explica o chefe.

Também não é preciso adicionar ingredientes exóticos para transformar a receita de uma tradicional sopa, e o segredo está no preparo dos legumes e verduras que vão dar sabor ao prato. Michel Darque explica, na receita do Potage Cultivateur, que os legumes utilizados são as “sobras do cultivador” – ou o que estiver disponível na geladeira.

Sobremesas de outro mundo

Restaurantes e cafés têm muito a ganhar com cardápios gourmet, e não apenas no preparo de refeições para o almoço ou jantar, mas também em sobremesas memoráveis. Os chefes Ariel Salvador, Juliete Soulé e Caio Correa são os encarregados em criar doces que encantam o paladar, apresentados com elegância para um público que também valoriza um lado mais refinado do cardápio.

Para assistir ao curso gratuito, basta preencher um pequeno formulário de inscrição na Universidade do Restaurante. Profissionais inscritos têm acesso instantâneo a todos os cursos da plataforma, inclusive aos módulos de marketing, finanças, inovação e tecnologia, e muito mais.