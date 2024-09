Atropelamento é Registrado no Cruzamento da BR-369 com a Avenida da Esperança em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã desta segunda-feira, 23 de setembro, um atropelamento foi registrado no cruzamento entre a Avenida da Esperança e a BR-369, em Cambé. O acidente envolveu um pedestre conhecido na região, um senhor moreno que costuma pedir ajuda próximo ao canteiro central do cruzamento. Durante a tentativa de atravessar a avenida, o homem foi atingido por um veículo e acabou ficando preso embaixo do automóvel.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi rapidamente acionado e, após o resgate, o sargento De Paula relatou ao Portal Cambé que a vítima sofreu queimaduras de segundo grau no quadril, possivelmente causadas pelo contato com o cano de escape do carro, além de outras lesões graves. O homem estava consciente, porém confuso, o que levantou dúvidas sobre uma possível influência de álcool ou seu estado de saúde devido ao trauma.

De acordo com o sargento, o local é conhecido por ser perigoso, apesar de ser sinalizado. A vítima é vista frequentemente realizando malabarismos e pedindo ajuda na área. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para receber os cuidados necessários.

O motorista do veículo parou imediatamente após o acidente e prestou todo o suporte necessário, acionando o socorro e permanecendo no local para fornecer esclarecimentos. Segundo testemunhas, o condutor não teve culpa no ocorrido.