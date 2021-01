Autoridades participam da primeira reunião com a nova Diretoria da ACIC em Cambé

No dia 26 de janeiro de 2021, ocorreu a 1º Reunião da Diretoria Executiva da ACIC – Associação Comercial e Empresarial de Cambé, biênio 2021/2022, a reunião contou com a presença do Prefeito de Cambé, Conrado Scheller, Presidente da Faciap- Federação das Associações comercias do Paraná, Fernando Moraes, presidente da CACINP- Coordenadoria das Associações comerciais do Norte do Paraná, Fabiano Kazumiti Inoue e o Presidente da Câmara Municipal de Cambé, Fernando dos Santos Lima.

A reunião seguiu todos os protocolos de distanciamento e demais orientações do decreto Municipal, a pauta da reunião abordou assuntos como: desenvolvimento local, associativismo, desafios para 2021.

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância em estar em sintonia com a Associação Comercial para que as decisões tomadas referente ao comércio sejam sempre as melhores possiveis.

Confira a entrevista com o Prefeito de Cambé Conrado Scheller:

O Presidente da FACIAP Fernando Mores falou da força da ACIC e um pouco do trabalha da FACIAP desenvolve no Paraná

O Presidente da ACIC David Garcia reforçou a importância de estar alinhado com o poder público e ainda relatou os projetos que pretende desenvolver para o Biênio do seu mandato.