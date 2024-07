Convite para Convenção Partidária do Avante em Cambé

0:00

A convenção partidária do Avante está agendada para o dia 27 de julho de 2024 (sábado), às 10h, na Câmara Municipal de Cambé, localizada na Avenida Inglaterra, 655 – Centro. Este evento é uma oportunidade importante para os membros e simpatizantes do partido participarem das discussões e decisões que moldarão o futuro da legenda.

Detalhes do Evento:

Data: 27/07 (sábado)

27/07 (sábado) Horário: 10h

10h Local: Câmara Municipal de Cambé, Av. Inglaterra, 655 – Centro

A convenção partidária é um evento essencial no calendário eleitoral, conforme estabelecido pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e pelas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As convenções partidárias para as eleições de 2024 devem ocorrer no período estabelecido pelo TSE, dentro do prazo legal, e são fundamentais para a escolha dos candidatos que concorrerão aos cargos eletivos.

Durante a convenção do Avante, os participantes terão a oportunidade de discutir e deliberar sobre as estratégias e candidaturas do partido para as próximas eleições. É um momento de união e fortalecimento da legenda, onde as diretrizes e metas para o futuro serão traçadas.

Importância das Convenções Partidárias: As convenções partidárias são regulamentadas pela Lei das Eleições e têm como objetivo formalizar as candidaturas e coligações dos partidos políticos. De acordo com a legislação eleitoral vigente, as convenções devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto do ano eleitoral. Durante esse período, os partidos políticos se reúnem para definir seus candidatos e aprovar as diretrizes das campanhas.

Participe e Faça a Diferença! A presença de todos os membros e simpatizantes do Avante é fundamental para o sucesso da convenção. Este é o momento de contribuir para o fortalecimento do partido e ajudar a construir um futuro melhor para nossa cidade e país.

Para mais informações sobre a convenção e as atividades do Avante em Cambé, acompanhe nossas redes sociais e o site oficial do partido.

