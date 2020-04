O prefeito José do Carmos Garcia pronunciou neste sábado (04/04), a prorrogação do período em que o comércio de Cambé estará fechado. Segundo ele, pelo menos até o próximo domingo (12/04), continuará de portas fechadas.

Mesmo com a interdição do comércio, a população circula em locais públicos ocasionando a aglomeração de pessoas. Populares ainda continuam realizando suas práticas esportivas no Centro Esportivo do Conjunto Castelo Branco, local este que é ponto de referência da cidade, onde pessoas de vários bairros circulam diariamente.

Neste final de semana, foi interditado o recinto proibindo a circulação de pessoas. A determinação será válida enquanto houver necessidade emergencial. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas e consequentemente o contágio do coronavírus.

Uma equipe da prefeitura que acompanha o isolamento social teria percebido que nos últimos dias o movimento nestes locais aumentou consideravelmente. Com isso, será realizado fiscalização e orientação aos munícipes para ficarem dentro de casa.

O Comité de epidemiologia de Cambé emitiu na tarde da última sexta-feira (03/04) mais um Boletim onde confirmou mais um caso na cidade de Cambé, totalizando 3 casos.