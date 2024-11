Denarc Londrina deflagra operação contra tráfico de drogas em três estados

0:00

Na manhã desta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) de Londrina deflagrou uma operação para cumprir cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. As ações foram realizadas nas cidades de Santa Helena (PR), Mogi das Cruzes (SP) e Araranguá (SC). Os investigados são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A operação é resultado de uma investigação que teve início após a apreensão de 1.300 kg de maconha em Cambé, Paraná. A droga estava sendo transportada em um caminhão de mudanças, e as apurações posteriores indicaram que o grupo já havia realizado outros transportes de entorpecentes.

Entre os investigados, três já estão presos: um casal residente em Araranguá (SC) e o motorista do caminhão, detido em Cambé. Segundo a Denarc, o casal tinha a função de recrutar motoristas para o transporte das drogas e realizar os pagamentos. Os demais suspeitos atuavam como batedores das cargas, acompanhando os veículos para evitar interceptações.

A operação da Denarc segue com o objetivo de desarticular a rede criminosa e apurar mais detalhes sobre a atuação do grupo no tráfico interestadual de drogas.