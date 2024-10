Homem Sofre Ferimento Superficial no Rosto Após Briga por Ciúmes em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na noite de quinta-feira, uma briga causada por ciúmes resultou em um homem ferido no Jardim Tupi, em Cambé. Segundo informações, a discussão terminou com um golpe de faca que atingiu o rosto de Rogério, a vítima, que relatou o ocorrido ao Portal Cambé. Mesmo com uma faixa na cabeça e sinais de sangue no rosto, Rogério fez questão de explicar que a agressão foi motivada por um mal-entendido envolvendo sua prima.

Rogério contou que, após chegar em casa e mencionar que iria ao mercado para comprar alguns itens, o agressor, tomado pelo ciúmes, desferiu o golpe. Apesar da gravidade da situação, o ferimento foi considerado superficial e, por pouco, não atingiu o olho da vítima. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Cambé, onde recebeu atendimento médico e alguns pontos no local do corte. Felizmente, não há risco à sua saúde.

A Polícia Civil investiga o caso, e a população de Cambé é orientada a colaborar com informações que possam ajudar a esclarecer o incidente.