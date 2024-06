Novos radares inteligentes ajudam Polícia a identificar criminosos em Cambé

0:00

Na manhã desta quinta-feira (20/06), uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Paraná resultou na Operação Aurum Linum, visando desarticular um grupo criminoso atuante na região norte do estado, com base na cidade de Primeiro de Maio. Este grupo foi responsável por um roubo a uma empresa terceirizada do setor de telefonia em Cambé, ocorrido no início do mês.

Durante a fuga do crime, os criminosos, utilizando um caminhão, invadiram deliberadamente a pista contrária e colidiram com uma motocicleta, resultando na morte de um idoso que a conduzia. A operação foi desencadeada após um intenso trabalho de investigação, que contou com a análise de imagens, depoimentos, exames periciais e diligências de campo realizadas por policiais de Cambé e região.

Um ponto crucial para o sucesso desta operação foi a utilização das imagens capturadas pelos novos radares inteligentes instalados em Cambé. Apesar de ainda não estarem em funcionamento oficial para multar, esses dispositivos possibilitaram a perfeita identificação dos criminosos envolvidos no roubo e no acidente fatal.

Com a confirmação da identidade da maioria dos integrantes do grupo criminoso, foram realizadas diligências para cumprimento de mandados de busca domiciliar e de prisão na cidade de Primeiro de Maio. A ação contou com a participação de policiais civis das Delegacias de Cambé e Primeiro de Maio, além de policiais militares do 30.º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Londrina e da 11.ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Cambé.

A Operação Aurum Linum demonstra a eficácia da colaboração entre as forças policiais e a importância da tecnologia na luta contra o crime. A implementação dos radares inteligentes em Cambé já mostra resultados significativos na segurança pública, ajudando a identificar e prender criminosos de maneira mais eficiente.

As autoridades reforçam que, apesar de os radares ainda não estarem operando oficialmente para multas, sua utilização para fins de segurança pública tem se mostrado uma ferramenta valiosa na prevenção e resolução de crimes na região.