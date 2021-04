O que mudou no Brasil com a pandemia de COVID-19

A pandemia de covid-19 mudou praticamente tudo o que fazemos em sociedade. Ao menos foi assim para o Brasil. Neste artigo vamos mostrar algumas atividades e eventos que mudaram radicalmente com a pandemia e outras que não mudaram nem um pouco. Aqui você também vai descobrir algumas curiosidades como porque encontrar um exemplo de tcc pronto ABNT é tão importante e mais. Com a leitura deste artigo você vai conseguir tirar algumas conclusões de como a pandemia é tratada pelas pessoas com poder político e financeiro.

Feriados nacionais e outras datas comemorativas

O carnaval de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e muitas outras cidades do Brasil é uma festa bastante importante não só para a população, mas também para a economia local. Muita gente acredita que o Carnaval de 2020 foi um erro e que a festividade não deveria ter ocorrido, mas ela aconteceu normalmente e o que vimos depois disso foi uma crise sanitária. Já há estudos que apontam que foi o carnaval de 2020 que ajudou a propagar o covid-19. O que sabemos é que o carnaval de 2021 foi adiado e não se sabe ao certo se ele realmente vai ser remarcado.

O mesmo aconteceu com o São João, mas dessa vez a data já havia sido cancelada em 2020 e a expectativa é que aconteça o mesmo em 2021. Queima de fogos de fim de ano, show da virada e demais festas similares também foram canceladas já em 2020.

Serviços de entrega

Aplicativos de entrega como iFood já eram populares antes da pandemia, mas os mesmos cresceram ainda mais durante ela. Acontece que as pessoas estão mais relutantes com a ideia de sair de casa. Até fazer as compras de supermercado se tornaram atividades a serem evitadas por alguns. Como resultado, os serviços de entrega estão em mais demanda do que nunca.

Nem tudo é notícia ruim para a economia durante a pandemia.

O funcionamento de farmácias e supermercados

Farmácias e supermercados continuam funcionando certo? Sim, mas não quer dizer que não houve mudança nesses segmentos. Acontece que as pessoas estão levado mais a sério as farmácias e os supermercados. As compras nesses locais são mais sérias do que nunca. Especialmente em farmácias. Como resultado, as receitas dessas empresas aumentaram substancialmente. Em tempos de pandemia, há pessoas que são espertas o bastante para vender máscaras.

A educação em tempos de pandemia

Não há dúvidas que o sistema público de educação brasileiro não estava pronto para lidar com a pandemia. O ano letivo de 2020, para diversas instituições de ensino, foi cancelado. Em 2021, sem a perspectiva de retomada total das atividades, o ensino a distância é a melhor aposta sendo feita. As pessoas estão procurando trabalhos prontos na internet como forma de ajuda na execução de trabalhos reais e, infelizmente, como forma de plágio. Um dos maiores desafios com o EAD é avaliar os estudantes em um ambiente onde trapaças são improváveis. Até então, é quase que impossível fazer avaliações pela internet sem grandes chances de trapaças por parte dos estudantes. Ainda assim, a educação em tempos de pandemia é sustentada pelo EAD.

As eleições de 2020

Aqui vai um fato interessante, durante as eleições de 2020, a medição de temperatura não foi obrigatória para a entrada das pessoas. O famoso álcool gel sequer estava presente. A fiscalização para coibir as aglomerações ou as bocas de urna não foram vistas. Inclusive, antes da data das eleições, os políticos eram vistos fazendo campanha eleitoral no meio das multidões. Interessante não é mesmo?

Considerações finais

Não estamos aqui para questionar quão sério a pandemia de COVID-19 realmente é, mas temos que admitir que a forma como ela é tratada muda a depender do que está em jogo. É importante estar atento a hipocrisia de alguns, especialmente dos que tem poderes políticos, pois esses tomam decisões que influenciam diretamente na sua vida.