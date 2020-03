A Polícia Civil de Cambé orienta a população para que fique em casa e só vá a uma delegacia em casos urgentes. A partir de quinta-feira (19) entram em vigor medidas visando conter a transmissão do novo coronavírus, de modo que isso não cause grandes impactos à sociedade que necessita dos serviços de polícia judiciária.

ATENDIMENTO – O atendimento presencial em delegacias da PCPR será restrito e limitado, a fim de evitar aglomeração de pessoas. Somente serão realizados atendimentos presenciais para confecção de Boletim de Ocorrência em casos graves e urgentes:

– homicídio, feminicídio e latrocínio;

– violência doméstica e contra crianças e adolescentes;

– estupro, sequestro e cárcere privado;

– roubos de veículos e cargas.

Também serão lavrados autos prisão em flagrante, bem como atendidos casos em que possa ocorrer o perecimento da prova, demandando imediata intervenção policial.

SERVIÇOS ONLINE – Os registros de Boletins de Ocorrência (BO) referentes a casos de furtos, desaparecimento de pessoa, perda ou extravio de documentos e objetos deverão ser realizados pela internet, através do portal da PCPR (www.policiacivil.pr.gov.br/Servicos).

CARTEIRA DE IDENTIDADE – O Instituto de Identificação irá suspender o atendimento para emissão e entrega de Carteiras de Identidade a partir do dia 24 de março, por 30 dias, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

ALVARÁS – Os alvarás do Fundo Estadual de Segurança Pública emitidos pela PCPR, com vencimento a partir de 16 de março de 2020, ficam automaticamente prorrogados por 30 dias. Porém, isto não isenta o usuário do pagamento da taxa devida, devendo obter a guia de recolhimento no portal da PCPR (www.policiacivil.pr.gov.br/Servicos).

Os processos em trâmite para concessão de alvarás sobre produtos e atividades controladas pela Delegacia de Explosivos, Armas e Munições serão considerados “alvarás provisórios” a título precário, até o retorno do atendimento normal.

ATIVIDADES ACADÊMICAS – As atividades acadêmicas presenciais na Escola Superior de Polícia Civil ficam suspensas até segunda ordem.

EVENTOS: Fica suspensa a realização de eventos culturais e comemorativos, bem como de coletivas de imprensa nas unidades da PCPR.

VISITA A DETENTOS – Visando a proteção de detentos, seus familiares e servidores de unidades carcerárias administradas pela PCPR, as visitas ficarão temporariamente suspensas. Salvo a visita de advogados.

Durante a suspensão das visitas, não serão recebidos alimentos e outros produtos trazidos por familiares e terceiros.