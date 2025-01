Polo IFPR Cambé abre inscrições para cursos técnicos gratuitos

0:00

O Instituto Federal do Paraná (IFPR), Polo Cambé, está com vagas abertas para cursos técnicos gratuitos na modalidade Ensino a Distância (EAD). As opções disponíveis são Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Logística e Técnico em Vendas, atendendo à demanda crescente por qualificação profissional na região.

Segundo o coordenador do Polo EAD de Cambé, Thiago Orcelli, o objetivo do IFPR é oferecer ensino técnico de qualidade para quem busca melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Cursos disponíveis e duração

📌 Técnico em Segurança do Trabalho – Duração: 1 ano e meio

➡️ Formação voltada para atuação na área de prevenção de acidentes e segurança industrial, capacitando o profissional para gerenciar riscos ocupacionais e atuar na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

📌 Técnico em Logística – Duração: 1 ano

➡️ Curso voltado para a gestão de transportes, armazenamento e distribuição de produtos, preparando profissionais para atuar em empresas de logística e transporte.

📌 Técnico em Vendas – Duração: 1 ano

➡️ Formação especializada na área comercial, capacitando o profissional para atuar com técnicas de vendas, atendimento ao cliente e estratégias de mercado.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial do IFPR:

🔗 ifpr.edu.br/arapongas

O Polo Cambé funciona em parceria com o Campus Avançado Arapongas, e as vagas disponíveis são limitadas. Cada curso tem 40 vagas, por isso, os interessados devem se inscrever o quanto antes.

Requisitos para participação

📌 Ensino médio completo – requisito obrigatório para inscrição.

📌 Cursos 100% gratuitos e com certificado do IFPR.

📌 Aulas na modalidade EAD, permitindo flexibilidade de horários.

Canais de atendimento

📞 WhatsApp IFPR Cambé: (43) 99875-1250

🌐 Site oficial: ifpr.edu.br/ead

A capacitação profissional é fundamental para o desenvolvimento da carreira. O IFPR oferece uma oportunidade única para quem deseja melhorar sua qualificação sem custos. Invista no seu futuro!