Prefeito de Cambé anuncia nova secretária de saúde: Talita Maria Bengozi

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na tarde desta segunda-feira, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, anunciou Talita Maria Bengozi como a nova secretária de Saúde do município. A decisão faz parte de uma série de reformulações que estão sendo realizadas no secretariado municipal, com mais mudanças previstas para os próximos dias.

Perfil da nova secretária

Aos 41 anos, Talita é enfermeira formada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e acumula uma sólida trajetória profissional na área da saúde. Desde 2012, ela atua como servidora da Prefeitura Municipal de Cambé e, desde 2017, ocupava o cargo de diretora de Planejamento da Secretaria de Saúde. Além disso, é docente na UniFil e conselheira municipal de saúde desde 2015. Atualmente, é doutoranda em Saúde Coletiva pela UEL, com foco em gestão orçamentária da saúde.

Talita também possui experiência em gestão hospitalar, tendo atuado na Santa Casa de Londrina, no Hospital Evangélico e como gerente de enfermagem do Hospital Araucária. Sua formação acadêmica inclui Residência em Enfermagem Neonatal, Mestrado em Enfermagem e uma especialização em Preceptoria do SUS pelo Instituto Sírio-Libanês.

Desafios e prioridades

Em entrevista, a nova secretária destacou que um dos principais desafios é melhorar a resolutividade na atenção básica, aumentando o número de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Essa ação tem como objetivo reduzir a sobrecarga na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que frequentemente enfrenta longos tempos de espera.

“Precisamos reforçar o trabalho de prevenção realizado nas UBS, que é fundamental para evitar que casos menos graves cheguem à UPA. Além disso, estamos trabalhando na informatização completa dos serviços, como o prontuário eletrônico, para agilizar os atendimentos”, afirmou Talita.

Projetos em andamento

Entre os projetos prioritários, destacam-se a saúde do idoso e a saúde materna e infantil. Segundo Talita, o atendimento especializado para idosos já foi implementado nas UBS e será ampliado para oferecer maior resolutividade à população. Já a área materna e infantil tem como foco o atendimento às gestantes e às crianças menores de dois anos.

Perspectivas futuras

A experiência de Talita nos últimos oito anos na gestão municipal é vista como um diferencial para o cargo. “A saúde é dinâmica e exige constante aprendizado. Esses anos foram uma escola que me preparou para assumir essa responsabilidade”, destacou.

Meta para 2025

Entre as metas estabelecidas, está a ampliação do uso do prontuário eletrônico em todos os serviços de saúde até 2025. A iniciativa visa otimizar o fluxo de informações e reduzir o tempo de espera nos atendimentos, especialmente em unidades de urgência e emergência.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou a importância da Secretaria de Saúde para o município e manifestou confiança no trabalho da nova secretária. A população de Cambé aguarda com expectativas positivas as melhorias na saúde pública local.